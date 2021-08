VIDEO | Incendio a Torrespaccata, brucia il pratone: fumo tra i palazzi

Fuoco a Torrespaccata per un incendio scoppiato intorno alle al cosiddetto 'Pratone' che abbraccia l'area che divide il quartiere con il Don Bosco. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite all'altezza del civico 281 di via Bruno Pelizzi, minacciando anche l'area a ridosso di via Roberto Fancelli.

Alte le lingue di fuoco generate dal rogo, almeno di tre metri. Tanto il fumo alto in cielo che ha lambito i vicini palazzi con i residenti che, autonomamente, hanno deciso di lasciare i propri appartamenti per cercare di respirare un po'. I residenti che hanno dato l'allarme per l'incendio hanno anche notato animali fuggire.

Sul posto, al lavoro dalle 16:45, le pattuglie del VII Tuscolano e del Gruppo Torri della Polizia Locale, e i volontari e i vigili del fuoco per spegnere il maxi incendio, lottando anche contro il vento. Il rogo è visibile da diversi quartieri limitrofi. Tante anche le segnalazioni giunte in redazione.

Il fumo tra i palazzi di Torrespaccata

Le foto da Torrespaccata

L'incendio visto dal Don Bosco, foto di Alfredo De Santis