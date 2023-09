Incendio a Roma: in fiamme un capannone. Alta colonna di fumo sul quadrante ovest 

Un'alta colonna di fumo visibile anche da diversi quartieri del quadrante ovest di Roma. Più vicino, sul luogo dell'incendio, tanta paura e apprensione. Sabato mattina movimentato al Trullo dove le sirene dei vigili del fuoco sono risuonate alle 9.10 in vicolo Monte della Capre 108. Qui, secondo quanto si apprende, poco prima delle 9 sono andati a fuoco dei capannoni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tre squadre provenienti da Eur, Prati e La Rustica (per un totale di 12 uomini), con un'autobotte proveniente da Pomezia. Con loro i carabinieri della compagnia Eur e del nucleo radiomobile ai quali spetterà indagare su quanto accaduto. Sarebbero due le strutture interessate dalle fiamme e al momento si sta lavorando per mettere in salvo le strutture adiacenti.

"Il personale dei vigili del fuoco", spiega una nota dei vigili del fuoco, "appena giunto sul posto con molte difficoltà sta cercando di contenere l’incendio ormai generalizzato, al fine di impedire che possa propagarsi alle abitazioni e locali adiacenti. Tutte le vie a ridosso della struttura sono state chiuse per permettere l’arrivo sul posto di tutti gli automezzi di soccorso. Sul posto le forze dell’ordine il 118 e le autobotti della Protezione Civile".

Le testimonianze

"Abbiamo sentito diverse esplosioni mentre le fiamme andavano", racconta a RomaToday un residente. Gli scoppi sarebbero dovuti al materiale presente all'interno. Secondo quanto informano i vigili del fuoco all'interno della struttura sono presenti diverse attività commerciali. "Pensavamo si trattasse di un palazzo", aggiunge un altro testimone. Sui gruppi facebook di quartiere tanta paura, soprattutto per la nuvola di fumo che ha spaventato e non poco anche gli abitanti dei quartieri limitrofi.

Articolo in aggiornamento