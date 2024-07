Grosso incendio a Roma, brucia l'area a ridosso dell'università. Fumo visibile a chilometri di distanza

Tor Vergata brucia ancora. Dopo il rogo dello scorso fine settimana, un altro incendio è scoppiato oggi, intorno alle 13:30, in un'area vicino Viale Oxford, all'altezza del civico 81. È il terzo maxi incendio in pochi giorni dopo quello del 24 giugno e quello del giorno seguente. La colonna di fumo generata, in pochi istanti, è stata fin da subito ben visibile in diverse zone di Roma est.

Sul posto i vigili del fuoco, i volontari dei gruppi della protezione civile, con sette associazioni presenti, e la polizia locale di Roma capitale che, con il VI gruppo Torri, si è messa al lavoro per la chiusura delle strade. Al momento non sarebbe stata necessaria l'evacuazione della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Tor Vergata e del relativo parcheggio, come accaduto nel pomeriggio del 25 giugno, anche la possibilità non viene esclusa.

A bruciare sarebbero sterpaglie varie. Stando ai primi riscontri non sarebbero stati presenti nell'area rifiuti o plastiche, ma il vento sta alimentando le fiamme. Al momento non risultano persone ferite.