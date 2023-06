Roma, incendio a Colli Aniene: fiamme in un palazzo. Un morto e 10 ustionati

Fumo nero da lontano, le fiamme che avvolgono un palazzo, il terrore all'interno. Pomeriggio di fuoco a Colli Aniene dove intorno alle 14:00 di venerdì 2 giugno un palazzo ha preso fuoco in largo Nino Franchellucci, tra i civici 73 e 79. Pesante il bilancio che si è aggravato con il ritrovamento durante le operazioni d'intervento dei soccorsi del corpo di un ragazzo privo di vita: un morto, dieci ustionati - fra cui 3 in gravi condizioni - e dieci persone intossicate, tutte trasportate dalle ambulanze del 118 in diversi ospedali della Capitale.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende le fiamme sarebbero scaturite in un edificio oggetto di lavori, con il fuoco che avrebbe preso il via da una coibentazione esterna. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto la struttura, in uno scenario drammatico. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Tanto è bastato per riempire i social di immagini drammatiche. Nel frattempo i vigili del fuoco sono accorsi in zona, mettendo in salvo i residenti, gran parte dei quali si erano già riversati terrorizzati in strada. A Colli Aniene tutti i mezzi di soccorso disponibili: vigili del fuoco con 4 Aps, 2 autobotti, 2 autoscale, carro teli, e carro autoprotettori, 118, carabinieri, polizia locale e polizia di Stato. Sul posto per un sopralluogo anche il pm di turno della procura di Roma.

Intossicati e ustionati: il bilancio

Decine gli evacuati, con molte delle persone rimaste ustionate o intossicate arrivate negli ospedali con complicazioni respiratorie.

Presente sul posto anche il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti, accorso a Colli Aniene non appena appresa la notizia. "Largo Franchellucci 73-79 un disastro - il post in diretta dello stesso minisindaco che annuncia - abbiamo aperto l’unità di crisi…vi aggiorno in tempo reale". "Ci sono due scale completamente andate a fuoco - l'aggiornamento in diretta di Umberti -. Ci sono porte ancora non aperte dai vigili del fuoco, chiunque di proprietario ha le chiavi le venga a portare altrimenti vanno forzate le porte".

Gli aggiornamenti dal presidente del municipio

In un drammatico bilancio che si è aggravato con il passare dei minuti è stato ancora il presidente del municipio della via Tiburtina ad aggiornare il bollettino medico, confermando il decesso di una persona: "Un morto confermato due ustionati gravi al Sant’Eugenio, e altre persone portate in ospedale, stiamo allestendo la tendopoli all’Istituto Croce e al Palalevante".

"Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendo Colli Aniene in questo giorno di Festa. In via Edoardo d'Onofrio, a Roma, un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che il bilancio possa crescere. Esprimo il più vivo cordoglio, a nome della Giunta regionale, alla famiglia della vittima dell'incendio e la più sentita solidarietà ai feriti e ai loro familiari. Voglio anche ringraziare i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, le donne e gli uomini del 118 e i tanti operatori sanitari del Policlinico Umberto I, del San Giovanni e del S. Eugenio impegnati senza sosta nelle cure. Sto seguendo le operazioni di soccorso e continuerò a farlo". Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

Articolo in aggiornamento.

Il video dell'incendio