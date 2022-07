Incendio a Roma: alta colonna di fumo da via della Pisana, vigili del fuoco sul posto

Alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il tam tam sui social per chiedere: "Cosa sta bruciando oggi?". Nuovo incendio a Roma con il rogo che stavolta è divampato nella zona de La Pisana. Più precisamente, secondo quanto si apprende, le fiamme starebbero interessando un'area verde all'interno della Tenuta dei Massimi lungo via della Pisana, con l'allarme scattato all'altezza del civico 435. A bruciare sterpaglie e area boschiva.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco e polizia locale. La strada è stata chiusa all'altezza di via del Ponte Pisano. Il traffico è deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava. La linea bus 808 è al momento bloccata sul posto.

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate il rogo sarebbe sotto controllo, con il lavoro dei vigili del fuoco per ora facilitato dal poco vento presente.

Incendio a Serpentara

Fiamme anche nella zona di Serpentara, nel municipio III. Dalle 13 circa di oggi è in atto un vasto rogo di sterpaglie sta interessando il parco di Largo Labia. Le fiamme si sono spinte fino all'adiacnete viadotto dei Presidenti, chiuso al traffico. Una vasta area verde, come raccontato dalle immagini dei volontari della protezione civile Caer Protezione Civile OdV è già andata distrutta.



Altri roghi

Altri roghi vengono segnalati su aree verdi varie. Sterpaglie bruciano in particolare in due punti del municipio XIII, in via Alessandro Bausani e in via Gioacchino Ventura. Stesso municipio, ma in mattinata, sterpaglie a fuoco in via Nazareth, all'altezza con via di Boccea. Fiamme anche a Roma sud, dove bruciano sterpaglie in via Saragat.

Articolo in aggiornamento