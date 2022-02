Incendio a Roma: capannone in fiamme, alta colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri

Una densa e nera colonna di fumo nel cielo visibile da chilometri di distanza nel quadrante nord est della Capitale. A provocarla un incendio divampato in un capannone in zona Pietralata che ha poi interessato alcune baracche con all'interno del materiale edile.

La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco intorno alle 10:00 di mercoledì 16 febbraio in via del Casale Rocchi, nel IV municipio Tiburtino. Sul posto i pompieri (con la squadra 6/A e l'ausilio di due autobotti) hanno cominciato le operazioni di spegnimento delle fiamme con le stesse che si sono propagate dalla struttura interessando i campi coltivati adiacenti. I soccorritori hanno quindi spento le fiamme evitando che l'incendio si propagasse verso alcune strutture adiacenti.

Durante le operazioni di spegnimento è stata trovata una fossa con all'interno materiale di risulta, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza. Accertamenti in corso per accertare le cause dell'incendio.