Incendio a Valle Fiorita, prima l'esplosione e poi le fiamme: distrutta una porzione di un villino

Torna la paura a Roma est. Dopo l'esplosione, con conseguente incendio avvenuta ieri a Torre Angela, un fatto analogo si è verificato oggi nella zona di Valle Fiorita. In questo caso, fortunatamente, non sono state segnalate persone ferite. Impressionanti anche in questo caso le immagini. I fatti in via Aci Catena 41, poco dopo le 12 quando un boato ha attirato l'attenzione del quartiere.

In poco tempo, alta in cielo, si è levata una colonna di fumo nera ben visibile in diverse zone di Roma est. Sul posto, immediatamente, si sono recati i vigili del fuoco con due squadre operative, la 10A e la 12A, due autobotti la AB10 e la AB32, e un'autoscala.

I soccorritori hanno così spento subito le fiamme che avevano coinvolto un villino bifamiliare in corso di costruzione. L'incendio, secondo quanto ricostruito dagli uomini di via Genova, sarebbe partito da alcune sterpaglie adiacenti l'abitazione. Il rogo ha distrutto una parte del villino e il garage sottostante.