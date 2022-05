Incendi a Roma: sterpaglie a fuoco in via Candoni e sotto il ponte della Musica

Due incendi, in due punti diversi della città. Stesse dinamiche e intervento in entrambi i casi dei vigili del fuoco e della polizia locale di Roma Capitale. E' delle 17.45 la richiesta d'intervento proveniente dalla zona di Magliana, dove un'alta nuvola di fumo si è levata verso l'alto, visibile da diversi quartieri.

A bruciare alcune sterpaglie nella zona di via Candoni. Sul posto i vigili del fuoco, con due squadre, e la polizia locale di Roma Capitale. Agli agenti del XI gruppo Marconi il compito di agevolare il lavoro dei pompieri e a tale scopo si è resa necessaria la chiusura al traffico della zona nel tratto compreso tra via del Fosso della Magliana e via Luigi Candoni. Lo spegnimento in poco meno di un'ora, con la contestuale riapertura della strada.

Poco prima delle 18 un altro incendio ha creato apprensione sul lungotevere. A bruciare sterpaglie e parte di un accampamento abusivo nei pressi del ponte della Musica. Il fumo dal Tevere ha raggiunto le strade sovrastanti, in quel momento caratterizzate dall'alto afflusso di pubblico verso gli internazionali d'Italia. Anche qui due squadre di vigili del fuoco al lavoro e la polizia locale, di servizio allo stadio, accorsa in ausilio per velocizzare le operazioni di spegnimento.

Quest'ultimo incendio ha trovato il commento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.“Dopo il mio incontro coi cittadini al Ponte della Musica, è scoppiato un incendio nel sotto ponte, che ha coinvolto le sterpaglie presenti sulla banchina. Per fortuna l’incendio è stato domato repentinamente dai vigili del fuoco, che ringrazio per la rapidità del loro intervento, che ha scongiurato gravi danni a cose o persone. Questo evento conferma la necessità di intervenire per bonificare e riqualificare tutta l’area per garantirne l’utilizzo in piena sicurezza”.