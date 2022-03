Incendio a Roma sud: in fiamme un deposito di bancali e cassette, alta nuvola di fumo

Un'alta colonna di fumo nero visibile da diverse zone di Roma sud. L'allarme alle 10.50 quando al numero unico per le emergenze sono arrivate decine di chiamate di cittadini allarmati. A bruciare, in un'area privata, un deposito di bancali e cassette di plastica e legno: in pochi minuti il rogo si è allargato, alimentando l'alta nuvola di fumo, visibile dall'Eur, da Fiumicino e da molti punti del raccordo.

Siamo in via Aristide Faccioli e qui, al civico 50, sono intervenuti nel giro di pochi minuti dalla prima chiamata i vigili del fuoco che, con quattro squadre, stanno circoscrivendo il rogo. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di Stato.

Non si registrano feriti, ma per precauzione in via Faccioli è presente anche un'ambulanza del 118. Alcuni dipendenti del terreno privato hanno infatti provato a spegnere da subito il rogo, riportando lievissime bruciature e lievi intossicazioni. Nessuno però era in condizioni tali da dover essere trasportato in ospedale.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che il rogo sia partito da un camion presente all'interno dell'area privata.

articolo in aggiornamento.