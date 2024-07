Incendi a Roma: a Borghesiana le fiamme minacciano le case, in via Cilicia residenti con i tubi

Roma brucia ancora. Diversi i gli incendi in città nel pomeriggio di oggi, 11 luglio. Il più grande, per dimensioni, si è sviluppato intorno alle 13:30 circa sono stati bruciati sterpaglie e cumuli di rifiuti, con le fiamme e il fumo nero che ha minacciato le abitazione della Borghesiana tra via Mezzoiuso, via Biancavilla e via di San Cataldo.

Paura alla Borghesiana

In tanti hanno chiamato il numero unico per le emergenze segnalando il rogo: "Abbiamo la cenere sui terrazzi", hanno detto i residenti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la protezione civile di Roma capitale, con pickup e autobotti che stanno lavorando. Il vento ha reso difficili le manovre di spegnimento, complice anche il tanto fumo sprigionato, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto usare il carro schiuma.

Il rogo sarebbe partito da un'area privata. Intorno alle 15:20 la situazione è stata riportata sotto controllo, con i soccorritori al lavoro per spegnere qualche focolaio ancora attivo. Quello di oggi è l'ultimo dei roghi che stanno colpendo la città, ieri una scena simile si è registrata nella zona di Val Cannuta.

Incendio in via Cilicia

Fiamme anche nella zona di via Cilicia, nella zona a ridosso del parco Scipioni e via Latina. Anche qui sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile. I residenti, in attesa dei soccorsi, hanno utilizzato i tubi delle case private per limitare i danni delle fiamme.

"Per l'ennesima volta è andata a fuoco la zona. Abbiamo fatto tre segnalazioni formali a Ferrovie e in più stiamo preparando altre segnalazioni per le altre autorità. Vogliamo la bonifica dell'area", dicono i residenti.

Fiamme anche a Laurentina

Un altro incendio, sempre nel pomeriggio, si è sviluppato anche nella zona della Laurentina. Un'auto ha preso fuoco all'altezza della rotonda che immette su via Castel di Leva, le fiamme si sono propagate anche alle sterpaglie circostanti, bruciando la zona di via Pia Nalli. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso le strade circostanti.

Roghi in provincia

Le fiamme si sono sviluppate anche in provincia. Alle 12:30 circa presso il comune di Albano Laziale in via Santa Maria in Fornarola, due squadre vigili del fuoco e un'autobotte sono state impegnate per domare le fiamme che si erano propagate nelle vicinanze di un depuratore. Alle 13 circa, a Cerveteri, in bia di Castel Campanile è stato richiesto l'intervento del direttore operazioni spegnimento dei pompiri per un vasto incendio di sterpaglie.