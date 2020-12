Incendio in un’abitazione a Roma nord: donna ustionata alle mani

Trasportata in ospedale con le mani ustionate. A rimanere ferita nel corso di un incendio una donna. Le fiamme sono divampate la mattina di Natale in un appartamento di via Val Gardena, a Roma nord.

La chiamata ai soccorritori intorno alle 15:00 del 25 dicembre da un’abitazione al quarto piano. Giunti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti, i pompieri hanno quindi provveduto a spegnere le fiamme divampate in due stanze dell’appartamento. Ad avere la peggio una donna residente nella casa, affidata alle cure del 118 e trasportata dall’ambulanza del 118 al vicino ospedale Villa San Pietro.

Accertamenti in corso da parte degli agenti del Commissariato Ponte Milvio sulle cause scatenanti.