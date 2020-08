Incendio a Roma Nord, in fiamme un autodemolitore: alta colonna di fumo nero

Un'alta colonna di fumo nero visibile in diverse zone di Roma. Ennesimo incendio nella Capitale dove, dalle 12.15, un rogo sta interessando la zona di Tor di Quinto, Foro Italico.

L'incendio a Roma Nord

Le fiamme, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, stanno interessando l'area di un autodemolitore in via del Foro Italico, all'altezza del civico 605, all'incrocio con via Foce dell'Aniene, nei pressi della tangenziale. Stop anche alla linea Roma Viterbo. L'area interessata dal rogo infatti si trova nei pressi della stazione Monte Antenne.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'incendio, secondo quanto spiegano i vigili del fuoco, sarebbe partito dalle sterpaglie, per poi raggiungere l'autodemolitore. Al momento l'intervento delle squadre impegnate sul posto, mira a tagliare l'incendio, impendendo il coinvolgimento della baraccopoli tollerata presente in zona. Al momento non è prevista l'evacuazione.

Strada chiusa

Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia Locale. Alta e nera la colonna di fumo che ha invaso la tangenziale. Diversi lettori segnalano una viabilità bloccata sulla tangeziale per la presenza del fumo sulla strada. La polizia municipale ha interdetto il transito dell'arteria in direzione stadio Olimpico. La chiusura è in atto dallo svincolo Salaria allo svincolo Tor di Quinto. Linee C2-69 deviate su percorsi alternativi.

L'allarme dei residenti

Da subito l'incendio è parso di grandi dimensioni, visibile anche a chilometri di distanza dal centro della città. Paura nei quartieri più vicini: "L'aria è irrespirabile", racconta a RomaToday Elisa, residente nella zona di corso Francia. "Siamo con le finestre chiuse". Luigi al momento del rogo si trovava sulla tangenziale: "All'improvviso una nuvola di fumo nero, è stato impressionante".

articolo aggiornato alle 15 del 8 agosto 2020