Incendio nel cantiere della nuova clinica Paideia, intossicato un operaio

Attimi di paura mercoledì mattina a Roma Nord a causa di un incendio divampato in un cantiere dove è in via di realizzazione una clinica privata.Tre gli operai tratti in salvo, con un quarto lavoratore rimasto intossicato. La chiamata ai soccorritori intorno alle 11:00 del 3 novembre dal civico 6 di via Giovanni Fabbroni, zona Tor di Quinto.

Sul posto sono quindi intervenute due squadre di vigili del fuoco (la 9A e la 8A) con l'ausilio di una autoscala, il Carro Teli, il Carro Autorprotettori e una autobotte. In particolare le fiamme hanno interessato il quarto piano del cantiere della Nuova Clinica Paideia dove si trovavano materiali plastici, guaine per la coibentazione e di risulta.

Complicate le operazioni di spegnimento delle fiamme a causa del denso fumo che si è sviluppato nei locali. Tratti in salvo quattro operai che si erano rifugiati sul tetto della clinica, con uno dei lavoratori rimasto intossicato ed affidato alle cure del personale del 118.

Sul posto gli agenti di polizia a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.