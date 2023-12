Incendio a Mezzocammino, fiamme nel garage diventato discarica: fumo nero nel quartiere

Prima le fiamme, poi la colonna di fumo nero che si è alzata in cielo avvolgendo Mezzocammino e parte del quadrante che circonda quella parte di Roma. Incendio alle prime ore del mattino di oggi, domenica 31 dicembre, in largo Jacovitti all'altezza di viale Gianluigi Bonelli. L'odore acre ha svegliato i residenti che hanno dato l'allarme.

Sul posto i vigili del fuoco con tre squadra, le polizia locale e la polizia di Stato. Al momento ignote le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio. A bruciare materiali di risulta, pezzi di mobili, vernici, solventi, fili elettrici, plastica, buste dal contenuto ignoto.

Proprio lì, da oltre dieci anni una delle piazze del quartiere del IX municipio, è luogo di sversamento illegale di rifiuti ma nonostante un sequestro nel 2015 e uno più recente, nel corso del 2023, non si vede la soluzione all'orizzonte.

La vicenda di largo Jacovitti

La storia di largo Jacovitti è singolare e di recente è tornata alla ribalta, ma quella discarica da lì non è stata tolta come dimostrano anche le recenti proteste dei residenti. La notizia dell'incendio ha subito animato il comitato di quartiere Torrino Mezzocammino: "Speriamo che l'intervento dei vigili del fuoco serva a velocizzare le operazioni di sgombero di quei locali posto a sequestro. Mi spiace per chi abita la e sta respirando chissà cosa", scrive Andrea.

Secondo chi vive lì, d'altronde, era "solo questione di tempo". "Questo è il risultato dopo oltre un decennio di denunce, sopralluoghi e continui articoli e comunicati sui rischi di un disastro annunciato. - sottolinea Gino, un altro residente del quartiere - La mia solidarietà a chi vive e lavora su quella piazza e a tutti coloro che dopo tanto degrado oggi devono anche subire i fumi tossici prodotti dalla vergognosa incapacità di tutte le istituzioni a tutelarci e far rispettare le leggi. Attribuire ancora oggi la colpa al solo costruttore è semplicemente ridicolo e offensivo per l'intelligenza di tutti".