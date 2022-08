Roma brucia, sabato di maxi incendi: evacuate alcune case

Sabato di maxi incendi a Roma. Due i fronti di fuoco importanti che si sono sviluppati e Cesano e nella zona di Guidonia. In quest'ultimo caso, le fiamme sono scoppiate in prossimità del chilometro 17 e 800 della via Tiburtina, dove un rogo boschivo di notevoli dimensioni, esteso in lunghezza per circa un chilometro, ha impegnato i soccorritori per ore.

Diverse le squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per evitare che le fiamme si propagassero verso abitazioni e strutture industriali. Evacuate alcune case. Sul posto 5 squadra dei pompieri di Roma, un'autobotte e due elicotteri.

Rogo anche a Cesano

Dalle ore 16 e 10, invece, un fronte di fuoco ha impegnato pompieri e volontari della protezione civile a Roma nord. Le fiamme sono scoppiate in vicolo De Cabellis, all'incrocio con via Ildebrando, in zona Cesano. A bruciare mucchi di sterpaglie. Nessuna persona risulta al momento coinvolta. Il fuoco si è propagato fino a ridosso del centro abitato. Si è quindi deciso di far evacuare preventivamente diversi nuclei familiari. Sul posto stanno operando all'estinzione dell'incendio 4 squadre dei vigili del fuoco e i mezzi aerei. "Si consiglia di non percorrere la strada per agevolare il lavoro dei soccorsi", ha detto il presidente del municipio Daniele Torquati.

A fuoco un'auto

Rogo anche in un'altra zona della provincia. Nel pomeriggio di oggi un'auto in transito in via Monte Sarleo incrocio Sp10A, per cause accidentali è andata a fuoco. Le fiamme scaturite dal vano motore sono state domate dai pompieri e dai carabinieri della stazione di Campagnano di Roma intervenuti sul posto. Nessun ferito.