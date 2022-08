Incendio vicino allo spartitraffico, chiusa la Roma Fiumicino

La Roma Fiumicino chiusa per incendio. A renderlo noto è Anas comunicando che le fiamme sono divampate nello spartitraffico centrale dell'A91 richiedendo la provvisoria chiusura al traffico in direzione di Fiumicino, all'altezza del chilometro 16.

Sul posto personale Anas, polizia stradale e vigili del fuoco per la gestione dell'emergenza. Non un fatto nuovo. Solamente lunedì scorso un episodio analogo andò in scena a 100 metri di distanza.

Domate le fiamme e messa in sicurezza l'area l'autostrada è stata poi riaperta al normale transito veicolare.