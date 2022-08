Incendi a Roma, bruciano sterpaglie: strade chiuse e vigili del fuoco al lavoro

Pomeriggio di incendi a Roma e provincia, con le fiamme che hanno costretto vigili del fuoco e volontari della protezione civile a chiudere le strade. In via Aurelia Antica, alcune sterpaglie e fogliame hanno causato fumo con gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che, temporaneamente, hanno interdetto al traffico la strada tra largo Tomaso Perassi e largo Don Luigi Guanella.

Un incendio, invece, è divampato nel territorio del comune di Fiumicino, al margine della via Portuense, nel canneto che si trova tra Qc Terme ed Oasi di Porto, lato fiume. Sul posto sono subito intervenute due squadre della protezione civile di Fiumicino e una dei vigili del Fuoco dell'aeroporto, oltre alla polizia locale che ha provveduto a chiudere momentaneamente al traffico quel tratto della strada.

Le fiamme sono state domate e nessun danno ha subito la pista ciclabile che passa lungo l'argine del fiume, ma le squadre saranno impegnate ancora per un po' per bonificare l'area. "La viabilità potrà riprendere regolarmente, o al massimo su una corsia alternata, non appena saranno rimossi i detriti dalla strada. Ringrazio gli uomini e le donne della nostra Protezione civile, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti pochi minuti dopo l'inizio dell'incendio", ha commentato il sindaco Esterino Montino.