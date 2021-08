Incendio a Tor Vergata, Roma est brucia ancora: alta colonna di fumo nero

/ Via Francesco Somaini

Ancora un incendio a Roma est. Nel pomeriggio di domenica 1 agosto, un rogo è esploso nella zona di Tor Vergata tra via Francesco Somaini, via Mario Pastore e via di Passolombardo nell'area della Vela di Calatrava. A bruciare sterpaglie, rifiuti e materiali di risulta. Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre e i gruppi della protezione civile di Roma Capitale. Alta la colonna di fumo nero visibile nel quadrante che comprende anche l'area di Giardinetti e Torrenova.

Non è il primo rogo a Roma est degli ultimi giorni. Il primo, in ordine di tempo, lo scorso 22 luglio nell'area tra Colle degli Abeti, Ponte di Nona e della zona del Centro Serena con i residenti costretti a usare tubi e secchi per limitare la potenza del fuoco, due giorni dopo un altro rogo nell'area di Rocca Cencia, quindi quello tra via Salviati, via di Monte Buccalione e via Collatina Vecchia.