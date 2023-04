Incendio in un capannone: fiamme vicino alle abitazioni. Alta colonna di fumo nero visibile da diverse zone

Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica in un capannone, ex falegnameria, in via Castel di Lama, in zona Corcolle, impegnando oltre dieci mezzi dei vigili del fuoco per lo spegnimento e costringendo all'evacuazione dei palazzi adiacenti.

L'allarme è scattato poco prima delle 14. Il rogo è scoppiato al civico 83, e la sala operativa del comando di Roma ha inviato sul posto undici automezzi per tentare di arginare il fronte. La situazione è complicata dalla presenza delle abitazioni, e gli sforzi dei vigili del fuoco sono finalizzati a controllare le fiamme per evitare che raggiungano le case.

I residenti, come detto, sono stati fatti evacuare. Il rischio è che il capannone possa crollare su se stesso alla luce delle alte temperature raggiunte. Un'autobotte è arrivata dal Comune di Valmontone, in supporto, data la grande necessità di acqua che occorre per spegnere l'incendio.

