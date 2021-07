Maxi incendio a Morena, bruciano sterpaglie di terreni incolti: fumo tra l'aeroporto e Roma sud est

Maxi incendio oggi tra Ciampino e Morena, a Roma sud est, nella zona della Valle Coppella, area ci confine tra i due comuni. Dalle ore 11:30 circa, due squadre operative dei Vigili del Fuoco di Roma, con l'ausilio di un'autobotte, stanno intervenendo in via Placanica 170 e via Ventotene per un vasto incendio di sterpaglie di terreni incolti.

Il vento ha alimentato le fiamme, che si sono diffuse fino a lambire dei capannoni industriali nelle immediate vicinanze. Successivamente sono stati inviati anche il DOS/9 (Direttore Operazioni di Spegnimento), l'elicottero-145 e il funzionario di turno. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica di tutta la zona interessata dall'incendio. Ad allertare i residenti anche il comitato della Valle Coppella.

Il fumo ha lambito anche la zona area di Ciampino tanto che dalle 14:30 Adr ha sospeso i voli: "A causa dell’attività aerea antincendio nelle vicinanze dell'Aeroporto di Ciampino, sono momentaneamente sospese le attività di volo sullo scalo. Ci scusiamo per il disagio causato da problemi non legati all’aeroporto".

