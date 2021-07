Incendio a Roma: alta colonna di fumo visibile da diversi quartieri. Chiusa la Casilina

Incendio nella zona di Fontana Candida, periferia est di Roma. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 17.30 dalle sterpaglie di via Carlo Fornara, avvolgendo gli alberi, fino a raggiungere un vicino autodemolitore. Sul posto la protezione civile, gli agenti della polizia locale del VI Gruppo Torri, tre squadre operative dei vigili del fuoco, un'autobotte e il TA/6 in Via Giarratana per l'incendio di un'autodemolitore.

Un'alta colonna di fumo nero ha interessato la zona a ridosso di via Casilina e ha causato lo stop precauzionale della linea C della metropolitana fermata Due Leoni/Fontana Candida. Al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di VVFF e Protezione Civile. Cinque associazioni sul posto più Unimog e PCA.

Tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO