Roma, incendio a Ciampino: in fiamme rifiuti, fumo nero vicino all'aeroporto

Un'alta colonna di fumo nero vicino all'aeroporto di Ciampino, ben visibile anche dalla Capitale. Incendio sabato mattina alle porte di Roma. A prendere fuoco dei rifiuti che si trovano in un impianto di smaltimento, un'isola ecologica. La chiamata ai soccorritori da via Enzo Ferrari. Inquietante la colonna di fumo sprigionatasi dalla combustione, ben visibile anche dalla Capitale e soprattutto dalle migliaia di passeggeri in transito all'aeroporto Pastine, che dista poco meno di 4 chilometri dal luogo dell'incendio. Numerose le immagini subito divulgate sui social da chi si trova allo scalo portuale in questo sabato di esodo estivo, che esprimono preoccupazione.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 8:45 del 29 luglio dal civico 105 di via Enzo Ferrari. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, una autoscala e il carro schiuma che mentre scrivianmo sono ancora a lavoro per spegnere l'incendio.

Come informano dal comune di Ciampino: "È in corso un grave incendio presso l'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. Presenti sul posto polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest".

Sul posto anche la sindaca Emanuela Colella che "ha provveduto a informare i Sindaci delle Città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza. Si raccomanda, ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse. Tutte le informazioni verranno diffuse mediante il sito istituzionale, le pagine social dell'Ente e del Comando di Polizia Locale, l'app Municipium".



Articolo in aggiornamento