Incendio a Roma: fiamme raggiungono le ville, colonna di fumo visibile da chilometri

Corsa contro il tempo nel quadrante occidentale della Capitale dove un vasto incendio ha raggiunto alcune ville richiedendo l'evacuazione degli abitanti della zona. Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 di lunedì 27 giugno da via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom della Monachina. Complice il vento e le alte temperature le fiamme hanno preso forza rapidamente ed hanno raggiunto la via Aurelia, altezza uscita 1 del grande raccordo anulare (km 11) avvolgendo il quadrante ovest della Capitale sotto una inquietante colonna di fumo nera visibile da chilometri di distanza.

Lanciato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori: vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia di stato e polizia locale di Roma Capitale. Fiamme che nel momento in cui scriviamo continuano ad alimentarsi e sono arrivate a minacciare anche un centro sportivo, un parcheggio coperto ed altre abitazioni presenti nella zona dell'incendio.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori i vigili urbani del XIII gruppo Aurelio hanno chiuso la via Aurelia in direzione Civitavecchia all'altezza del grande raccordo anulare (chilometro 11). Non si esclude la presenza di persone ferite o intossicate.

Incendi a Roma e provincia

Squadre dei vigili del fuoco che oltre che a Roma ovest sono impegnate in diversi quadranti di Roma e provincia. Le zone più colpite dai roghi di sterpaglie e vegetazione sono la zona dell'Aurelia, Pomezie e la via Anguillarese, in zona Osteria Nuova.