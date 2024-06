Incendio a Roma, in fiamme un capannone industriale. Fumo visibile a chilometri di distanza

Incendio a Roma oggi 26 giugno nel quartiere di San Basilio, nel IV municipio. Le fiamme si sono sviluppate da un grosso capannone che si trova tra via Scorticabove e via Pieve Torina.

Incendio a Roma

Dalle prime ore di mercoledì 26 giugno un'alta nube nera si è alzata da San Basilio, a causa di un incendio che si è sviluppato - per cause ancora da stabilire - da un capannone tra via Scorticabove e via Pieve Torina. La struttura è la sede della ditta Barone Autotrasporti e si estende per circa 3mila mq.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle fiamme di ieri sera al fumo visibile a chilometri di distanza. Video e foto lettori RomaToday

Alta colonna di fumo nero

Il fumo, scuro e denso, è visibile anche dai quartieri di Montesacro e Porta di Roma, ma secondo alcune testimonianze anche da alcuni comuni della provincia. Come testimoniano anche diversi commenti dei nostri lettori, il fumo è visibile anche dal quadrante della Bufalotta, ma anche da molto più lontano con segnalazioni dal Raccordo Anulare altezza Eur, quindi svariati chilometri più a sud. Un lettore scrive di "aria irrespirabile a Rebibbia", insieme a San Basilio e Torraccia sicuramente tra i quartieri più coinvolti dal rogo.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale di Roma Capitale che ha gestito la viabilità impedendo l'accesso ad entrambe le strade, il 118 (ma non risultano feriti) e ovviamente i vigili del fuoco con diverse squadre. I pompieri sono sopraggiunti con cinque autopompe serbatoio, quattro autobotti e la kilolitrica al fine di domare le fiamme. A bruciare "materiali di vario genere" come spiegano i vigili del fuoco. Il rogo sembrerebbe ancora in corso poco prima delle 8 del mattino.

Zona industriale

Come racconta il consigliere municipale Fabrizio Montanini, che si è portato sul luogo dell'incendio "dovrebbe essere andata a fuoco un rivenditore di autotrasporti - le sue parole in un video postato su Facebook -, siamo in una zona industriale, non è un centro abitato, a due passi dalla sede municipale. Si sentono scoppi di mezzi pesanti e auto che prendono fuoco".

Il rogo ancora prosegue. Alle 8:15 di mercoledì 26 giugno la colonna di fumo tra il grigio e il nero è ancora visibile da moltissime zone della Capitale.

(Articolo in aggiornamento)