La Capitale continua a bruciare. Fiamme sfiorano campi sportivi

Da est a ovest la Capitale continua a bruciare. Anche oggi, lunedì 18 luglio, sono decine gli interventi di vigili del fuoco e volontari della protezione civile a Roma e provincia. Particolare apprensione nel quadrante est della città con un incendio che da via dei Gordiani ha ricoperto (senza intaccarli) una inquietante colonna di fumo alcuni campi sportivi da calcio e padel nell'omonima via compresa fra Villa De Sanctis e Tor de' Schiavi.

Dal versante orientale a quello occidentale della Città Eterna apprensione è stata vissuta anche nella zona di Malagrotta per un incendio cue si è sviluppato poco distante dall'impianto Ama di Castel Malnome di fronte alla discarica di Malagrotta. A prendere fuoco alcune sterpaglie con le fiamme che hanno minacciato un deposito di stoccaggio di carburanti per aeroplani. Da qui alcune chiusure stradali a scopo precauzionale per consentire l'intervento di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Ad essere interdetta dagli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale il tratto compreso fra via di Castel Malnome e via Monte Carnevale.

Incendi a Roma 18 luglio 2022

Lunedì 18 luglio che non ha risparmiato la Capitale e la sua provincia da decine di interventi per incendi di sterpaglie e macchia boschiva. In particolare i soccorritori sono intervenuti al parco Campagna di via Carlo Avolio ed in via Salvaore Lorizzo, fra Spinaceto ed il Torrino-Mezzocammino. Copione simile anche in via Renato Cacciopoli a Castel di Leva, via Casalgrasso a Piana del Sole, via Mario Soldati nel quartiere di Casale Nei (III municipio Montesacro) e via Giorgio Grappelli, a Nuova Ponte di Nona.

Fumo in autostrada

Dalla Capitale alla sua provincia cambia il territorio ma non il risultato con due grossi incendi segnalati da Autostrade che hanno comportato code e disagi sia nel tratto di A1 compreso fra Fiano Romano e Settebagni - con lunghe code in direzione del grande raccordo anulare - sia nel tratto di autostrada del Sole compreso fra Anagni e Colleferro, con code di un chilometro in aumento a partire dal chilometro 601.