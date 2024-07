VIDEO | Incendio a Roma, in fiamme una discarica abusiva. Paura tra i residenti

Incendio a Roma nella serata dell’11 luglio, in fiamme il materiale di una discarica abusiva tra i quartieri di Due Colli e Colle del Sole, a est della Capitale. Il rogo si è sviluppato intorno alle 20:30 all’interno dell’ex deposito dell’asse Modulo Borutta.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, squadre della protezione civile e polizia locale. Le fiamme hanno causato un fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Incendio a Roma

Il tratto di cantiere dell’asse Modulo – Borutta ha preso fuoco nella serata di giovedì 11 luglio, all'altezza di via Borutta. Quella zona, nel corso degli anni, è diventata una discarica abusiva a cielo aperto dove si conferisce di tutto. Lì, raccontano i residenti di Colle del Sole, c’è di tutto comprese cassaforti divelte e eternit. "Non sappiamo cosa ci stiamo respirando, sono anni che denunciamo l'abbandono di questi luoghi ma nessuno interveniene" dice, a RomaToday, Alessandro Alessandri, presidente del comitato di quartiere.

Paura tra i residenti per i fumi tossici causati dalle fiamme. Il quadrante del VI municipio era stato già teatro di un incendio importante, sviluppatosi giovedì 11 luglio dalle 13:30 in poi in zona Borghesiana, tra via Mezzoiuso, via Biancavilla e via di San Cataldo.

Seguono aggiornamenti