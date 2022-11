Magazzino in fiamme: deposito di materiali edili distrutto da un incendio

Incendio ai Castelli Romani dove ha preso fuoco un magazzino adibito a deposito di materiali elettrici. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio a Rocca di Papa. Al civico 86 di via Frascati - su richiesta d'intervento al 112 - sono intervenuti i vigili del fuoco di Marino con la squadra 15/A ed una autobotte.

Il locale - grande circa 100 metri quadri - è andato completamente distrutto. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine per accertare le cause dell'incendio.