Incendio a Rocca Cencia: in fiamme una baracca di 200 metri quadri

Fiamme altissime che in poco tempo hanno divorato l'intera struttura. Un incendio pauroso che solo per la prontezza degli abitanti della baracca - riusciti a mettersi in sicurezza da subito - non ha avuto conseguenze più gravi. Siamo in via Bottidda, zona Rocca Cencia, VI municipio. Qui al civico 14 un rogo ha distrutto la baracca posta all'interno di un cancello.

Sono le 23.21 quando ai vigili del fuoco arriva l'allarme. Giunti sul posto le fiamme hanno già avvolto l'intera struttura grande 200 metri quadri. Fuori dal cancello gli abitanti, sotto shock ma per fortuna in salvo. Pochi minuti e le fiamme vengono messe sotto controllo, evitando che si estendessero alle abitazioni adiacenti. Circoscritto l'incendio, le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte per la presenza di diverso materiale incendiabile presente all'interno del cancello.

Completamente distrutta la baracca, con le quattro persone all'interno identificate e assistite da personale della polizia locale di Roma Capitale, VI gruppo Torri.