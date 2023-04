Incendio sulla via Ardeatina, ristorante a fuoco nella notte: indagano i carabinieri

Un incendio ha distrutto la vetrina e parte della sala di un ristorante la notte scorsa nel comune di Ardea, in provincia di Roma. A dare l'allarme, intorno all'una, è stato un passante che ha visto le fiamme sprigionarsi all'interno della trattoria 'Dar Pagnotta' sulla via Ardeatina al km 25 nei pressi di via Roncigliano.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Anzio e della tenenza di Ardea, che indagano sul caso, e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I militari hanno temporaneamente messo sotto sequestro le zone del locale interessate del rogo e avviato le indagini.

Il proprietario non avrebbe ricevuto alcun tipo di minaccia. Nessuna pista è esclusa. Il ristorante riaprirà a breve.