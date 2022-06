Incendio nel ristorante etnico: intossicato un cuoco

Prima l'incendio, poi la colonna di fumo che ha invaso sia la strada che le scale condominiali del palazzo sotto al quale si trova il ristorante. Paura nel pomeriggio di lunedì in un locale etnico nella zona della stazione Termini. Ad avere la peggio il cuoco che si trovava nelle cucine, da dove sono divampate le fiamme, affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale intossicato dal fumo scaturito dall'incendio. Il rogo in un ristorante cinese di via Alfredo Cappellini, all'Esquilino.

Numerose le chiamate arrivate al 112 a partire dalle 18:00 di lunedì 13 giugno, con decine di cittadini e passanti allarmati da una densa colonna di fumo che dalla canna fumaria in alluminio della cucina dove è divampato l'incendio, ha invaso sia la strada del quartiere multietnico del locale che le scale condominiali dell'immobile dove si trova il ristorante.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Ferito il cuoco, un cittadino del Bangladesh di 56 anni, è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I. Restano da accertare le cause scatenanti, accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante che indagano sull'accaduto.