In fiamme le insegne del Qube, l'ipotesi dell'incendio dopo lite in discoteca

Una lite in discoteca e poi, ore dopo, un incendio alle insegne del locale. Sono state ore movimentate dentro e fuori alla discoteca Qube di via del Portonaccio. Due episodi distinti che, tuttavia, potrebbero essere collegati. Al momento le forze dell'ordine non si sono sbilanciate, raccogliendo indizi ed elementi utili per determinare se unire o meno i due fascicoli.

Andiamo con ordine. Nella notte tra il 9 e il 10 marzo, all'interno del locale, si è verificata una lite tra buttafuori e clienti. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, chi aveva creato problemi all'interno del locale si era già dileguato.

Diverse ore dopo, nella mattinata di domenica, all'esterno del locale, un passante ha notato un rogo con le fiamme, dolose, che stavano bruciando i cartelloni e l'insegna vicino alla porta di ingresso del locale che è rimasta danneggiata. Sul posto, oltre il titolare del locale, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito. I carabinieri di Casal Bertone hanno sequestrato le immagini di sorveglianza che saranno analizzate nelle prossime ore. Non si esclude che gli episodi possano essere collegati.