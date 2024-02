San Lorenzo, rifiuti bruciati nella notte: le fiamme avvolgono un'auto

Questa notte, intorno alle 2, in via dei Luceri, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate in un cumulo di rifiuti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo che hanno constatato che l’incendio aveva coinvolto anche parte di un veicolo in sosta poco distante causando l’esplosione di uno pneumatico.

Grande spavento per i residenti che si sono affacciati in strada. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha contenuto il pericolo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Analogo incendio, sempre a un cumulo di rifiuti, si è avuto, sempre nella notte, poco distante, anche in piazzale del Verano.