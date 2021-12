Bruciano rifiuti speciali, in due finiscono in manette

Stavano bruciando un grosso cumulo di rifiuti pericolosi, soprattutto di materiale plastico, fili elettrici e scarti di lavorazione del legno, in un terreno di circa 1.000 metri quadri nella zona della Tragliatella, nel comune di Fiumicino. A scorprirli i carabinieri della stazione Roma La Storta che hanno così arrestato due uomini di 46 e 58 anni.



I militari, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno domato le fiamme e hanno messo in sicurezza l'area che è stata successivamente sottoposta a sequestro amministrativo. Una volta individuato il proprietario del terreno, un 57enne del posto, i carbinieri hanno fatto scattare la denuncia a piede libero per il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi.

Al termine delle operazioni, i due soggetti sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.