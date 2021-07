Notte di fuoco a Roma est: cittadini esasperati bruciano rifiuti e 40 cassonetti

Notte di fuoco e miasmi a Roma est dove i cittadini esasperati hanno dato alle fiamme rifiuti e cassonetti per la raccolta. Due gli interventi nel territorio del VI Municipio, a Finocchio prima e Tor Bella Monaca dopo. Rifiuti non raccolti e caldo prima, fuoco poi per un'aria irrespirabile. Non una novità nella Capitale purtroppo, dove nelle ultime due settimane sono stati decine gli interventi in buona parte dei quadranti dell'Urbe.

Cassonetti in fiamme a Finocchio

La notte fra il 6 ed il 7 luglio, dopo i caroselli per la vittoria dell'Italia contro la Spagna i due incendi. La prima chiamata poco dopo la mezzanotte, in via Domanico. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno domato le fiamme che hanno interessato una ventina di cassonetti per la raccolta della spazzatura. Un incendio doloso, come accertato dai soccorritori con i carabinieri che indagano sull'accaduto. Quartiere del Municipio delle Torri che aveva vissuto lo stesso scenario lo scorso 1 luglio, quando sempre in via Domanico vennero dati alle fiamme i contenitori e la spazzatura con danni anche alla rete elettrica stradale e alle centraline telefoniche.

Cassonetti in fiamme a Tor Bella Monaca

Poche ore dopo, intorno alle 3:30, un altro intervento congiunto di pompieri e militari dell'Arma, questa volta nella vicina via Giovanni Battista Scozza a Tor Bella Monaca dove ignoti hanno dato alle fiamme i cassonetti colmi di rifiuti. Una ventina anche in questo caso i contenitori interessati dall'incendio, con i soccorritori intervenuti nella stessa strada dopo un secondo rogo divampato negli stessi cassonetti. Anche per questo caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Cassonetti in fiamme a Roma

Dunque ancora notte di miasmi, come accaduto la notte fra lunedì e martedì con tre interventi dei vigili del fuoco in viale San Giovanni Bosco, nel VII Municipio Tuscolano. Cittadini esasperati anche al Quadraro, in particolare in piazza dei Tribuni (qui il video) con ancora cassonetti e spazzatura dati alle fiamme. Stesso copione anche a Monte Mario, anche qui rifiuti in fiamme.