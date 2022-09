Incendio, brucia montagna di rifiuti alle porte di Roma

Incendio alle 4 del mattino in provincia di Roma, a Ciampino, dove sono andati a fuoco cumuli di rifiuti. Un rogo che ha colpito la "montagna" di materiali di risulta, è scoppiato in via Enzo Ferrari 103. A bruciare un'area adibita a discarica di materiali edili.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco con quattro autobotti, il TA/6 e il carro schiuma. La manovre di spegnimento sono durate ore. Nel corso della giornata, ci saranno quindi le fasi di messa in sicurezza e di bonifica.