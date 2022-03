Rifiuti in fiamme nella baraccopoli

Una nube alta in cielo e l'aria irrespirabile. Mattinata da incubo per i residenti di Guidonia e della periferia est di Roma, dove alle 3:30 del mattino in un campo nomadi in via Parma, tra Colle Fiorito e Villalba di Guidonia, sono stati incendiati dei cumuli di rifiuti.

A bruciare materiale di ogni tipo, anche metallico, e oggetti di plastica. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra 18a e l'autobotte Ab10. I soccorritori hanno estinto l'incendio per poi eseguire la bonifica dell'aerea interessata tramite l'utilizzo di una pala meccanica messo a disposizione dal comune. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La polizia indaga per capire le cause del rogo.