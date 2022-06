Incendi a nord di Roma: in fiamme 22 ettari di territorio, evacuati i residenti

Un sabato di fuoco, non solo a Fiumicino e nella Capitale, dove le fiamme hanno lambito le piste dell'aeroporto Leonardo Da Vinci e l'autostrada Roma-Civitavecchia, ma anche nella provincia a nord della Capitale. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Castelnuovo di Porto, ma soprattutto alcuni residenti di Riano, costretti ad evacuare dalle loro case a scopo cautelativo nel momento in cui il fuoco si è avvicinato minacciosamente alle loro abitazioni.

In particolare l'allarme alla centrale operativa della sala regionale della protezione civile è scattato intorno alle 18:00 del 18 giugno. Vasto il fronte di fuoco sviluppatosi in località Monte Perazzo (fra la via Tiberina e via dei Costaroni) con le fiamme che hanno divorato nel volgere di poche ore 20 ettari di macchia boschiva e terreni incolti, lambendo alcune abitazioni ed il tratto di autostrada del Sole A1 che attraversa il Comune della provincia romana. Decine i soccorritori intervenuti sul posto assieme ai carabinieri delle stazioni di Riano e Castelnuovo di Porto, a cui è spettato anche il compito di regolare la viabilità.

Oltre ai vigili del fuoco a lavoro sino a tarda sera sono stati impegnati gli uomini e le donne della protezione civile Avs Cosmos, assieme ai volontari dalle Protezione Civile Monterotondo, Nvg Nucleo Volontari Guidonia, Mentana Protezione Civile, le Associazioni di Protezione Civile di Riano, Fonte Nuova e Castelnuovo di Porto e Fukyo.

Incendio a Castelnuovo di Porto

Un vasto fronte di fuoco spento da pompieri e protezione civile solamente in tarda serata. Dopo ore di lavoro. Riano ma non solo, come detto. Qualche ora prima un altro vasto incendio si è infatti sviluppato nella vicina Castelnuovo di Porto, in località Pian Braccone. Anche qui vasto il fronte di fuoco che ha interessato macchia boschiva e sterpaglie. In fumo in questo caso sono andati due ettari di territorio, con le fiamme che si sono avvicinate minacciosamente ad alcune abitazioni ed alla linea ferroviaria Roma-Viterbo. Anche in questo caso, oltre a pompieri e protezione civile, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto.

Domate le fiamme sia a Castelnuovo di Porto che a Riano - dove comunque non si sono registrati danni a persone o cose - restano da accertare le cause scatenanti. Al momento gli investigatori dell'arma escludono la matrice dolosa.