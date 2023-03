Scoppia un incendio: residenti salvano una bambina. Venti persone evacuate

Notte di paura a Roma est, per un incendio nel palazzo popolare di via Campo Farnia. Intorno alle 21:30, un appartamento al sesto piano ha preso fuoco con le fiamme che sono addirittura uscite dalle finestre facendole esplodere. Attimi di terrore per chi vive lì. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato, ma sarebbe potuta finire in tragedia se alcuni residenti del centro assistenza alloggiativa temporanea di Capannelle, non fossero intervenuti in tempo per salvare una bambina di dodici anni.

A raccontarlo è Ivano, uno degli inquilini del residence comunale di Campo Farnia. "Abbiamo sentito un forte odore di bruciato e qualche piccola esplosione", racconta Ivano alludendo al rumore dei vetri infranti. "Immediatamente ci siamo resi conto di quanto stava accadendo. Qualcuno ha chiamato subito il 112, io e un altro residente siamo saliti su fino al settimo piano per vedere se c'era qualcuno, abbiamo urlato e poi sfondato la porta. C'era una bambina di dodici anni, l'abbiamo salvata usando gli estintori del palazzo".

Nel frattempo, grazie all'arrivo dei soccorritori, l'incendio al sesto piano, quello inferiore rispetto a dove abita la bambina, viene spento dai vigili del fuoco. Venti persone sono state fatte evacuare e ricollocate, almeno per questa notte, da altre parti, chi da amici e chi in alberghi convenzionati con il comune di Roma.

In molti sono voluti rimanere nelle loro abitazioni, nonostante l'odore acre di fumo, perché si temono occupazioni o sciacalli che possano saccheggiare appartamenti. Secondo Ivano, quanto successo nella serata di lunedì era prevedibile: "Un incendio annunciato (al momento la polizia che indaga non si sbilancia sulla dolosità del rogo e si parla di corto circuito ndr). Avevamo segnalato al municipio già diverse problematiche. Qualche consigliere è venuto anche a fare un sopralluogo. Insomma, la questione è a conoscenza. Speriamo che il palazzo venga ripristinato quanto prima, ci sono danni importanti al sesto piano. Ci organizzeremo per occupare il municipio se servirà".