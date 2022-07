Incendio a Rebibbia: cassonetti in fiamme, il rogo danneggia auto in sosta

Due cassonetti dei rifiuti per la raccolta della carta e indifferenziata in fiamme a due passi dall'ingresso del carcere femminile di Rebibbia. Un incendio che ha preso forza rapidamente. Alimentato dal vento - e favorito dai terreni lasciati incolti - il rogo si è poi esteso sino ad arrivare a danneggiare un'auto in sosta. E' accaduto lunedì pomeriggio a Ponte Mammolo-Casal de' Pazzi, nel quadrante nord est della Capitale.

L'allerta è scattato poco dopo le 16:00 da via Bartolo Longo, altezza via Francesco Salazar. Arrivati sul posto i vigili del fuoco, hanno spento i cassonetti interessati dall'incendio ed estinto le fiamme dellee sterpaglie interessate e dell'auto, una Peugeot 206, danneggiata dal fuoco. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato San Basilio di polizia. Fra le ipotesi quella dell'incendio doloso.

Cassonetto in fiamme a Centocelle

Sempre lunedì pomeriggio un altro incendio ha interessato un altro cassonetto, questa volta nella zona di Centocelle. L'intervento dei vigili del fuoco e della polizia in via Antonio Sebastiani dove, oltre al secchione, non si sono registrati altri danni a cose e persone. Anche in questo caso gli investigatori non escludono la presenza di un possibile piromane in azione.