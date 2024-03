Scoppia incendio nella galleria dei servizi e la rete va in black out, fumo tra due ospedali

Le scintille, l'odore forte di bruciato e le colonne di fumo. Un incendio alla galleria dei servizi sottostante la Rampa del Sangallo ha causato un blackout diffuso in zona, proprio nella strada che collega gli ospedali Santo Spirito e il Bambino Gesù. I due plessi, per qualche minuto, sono stati senza corrente, prima che entrassero in funzione i generatori.

I due ospedali non sono stati evacuati e i reparti di terapie intensiva hanno lavorato con i gruppi di continuità. Alla base dell'incendio ci sarebbe stato un corto circuito nella galleria dei servizi poco prima delle 21. Sul posto la polizia locale, che ha chiuso la strada, i vigili del fuoco e i tecnici per il ripristino della normali funzioni elettriche. Secondo quanto appreso, al Santo Spirito gli operai hanno lavorato fino alle 6 del mattino per ripristinare il normale funzionamento della linea.

Il nodo più difficile da districare è stata la connessione internet, fondamentale in uno ospedale anche per la comunicazione tra i reparti. Grazie al lavoro dei tecnici la situazione non è mai stata critica. Situazione simile anche al Bambino Gesù. Nella giornata di oggi la galleria dei servizi dovrebbe tornare alla consueta funzionalità e i problemi diffusi di linea internet dovrebbero essere risolti completamente.