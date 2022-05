Incendio sul raccordo anulare: camion in fiamme, lunghe code in carreggiata interna

Un mezzo pesante in fiamme. Questo quanto ha comportato code e disagi sul grande raccordo anulare di Roma nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 maggio. Le fiamme sono divampate mentre il veicolo transitava all'altezza dell'uscita Aurelia per cause ancora in via di accertamento. Da qui il rogo, con inevitabili problemi alla normale circolazione.

Come segnala Astralinfomobilità code si registrano infatti tra le uscite Ostiense ed Aurelia, e tra il bivio per l'A91 Roma-Fiumicino e l'uscita 1.