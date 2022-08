Si incendia un'auto sul raccordo. Le fiamme raggiungono le sterpaglie

Auto in fiamme sul raccordo. Poco dopo le 17.20 una vettura ha preso fuoco in carreggiata esterna, subito dopo l'uscita Ardeatina. In salvo il conducente, ma, secondo quanto si apprende (ed è possibile vedere dalla foto sottostante), dall'auto il rogo si sarebbe accidentalmente esteso alle sterpaglie adiacenti, provocando una colonna di fumo.

Sul posto vigili del fuoco e personale Anas per regolare il traffico. All'altezza del rogo necessario un restringimento della carreggiata, con conseguente rallentamento della viabilità. Come conferma Astral infomobilità si registrano code dall'uscita Ardeatina fino alla Pontina.