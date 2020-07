Incendio sul Raccordo: sterpaglie e barriera antirumore in fiamme

Prima l'incendio di sterpaglie, con le fiamme che hanno poi interessato le barriere antirumore. Disagi per gli automobilisti in transito fra le uscite Via del Mare e Laurentina del Grande Raccordo Anulare a causa di un rogo che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con temporanea chiusura di due corsie di marcia.

L'intervento dei pompieri con la squadra Eur 11a e l'autobotte Nomentanta b12 nel pomeriggio di mercoledì all'altezza dell'uscita della via Pontina. Intervenuti sul posto i soccorritori hanno domato le fiamme nel volgere di breve con la riapertura progressiva delle corsie di marcia interdette per consentire l'intervento dei pompieri.

Inevitabili i disagi per gli automobilisti in transito con traffico rallentato in entrambe le carreggiate fre le uscite Via del Mare e Laurentina.