Colonna di fumo invade il Raccordo Anulare, chiuso in entrambe le direzioni

Una densa colonna di fumo nero nel cielo che ha invaso il Grande Raccordo Anulare. A prendere fuoco un'attività commerciale in via Giovanni Ignazio Molina. Per questo i soccorritori hanno provveduto a chiudere un tratto dell'A90 in entrambe le direzioni all'altezza dell'uscita Ardeatina (chilometro 48).

Secondo quanto si apprende l'incendio ha riguardato un capannone di un'azienda che si occupa di lavorazione e distribuzione del pesce. Un corto circuito avrebbe fatto divampare il rogo, con le fiamme che hanno preso forza rapidamente creando la densa colonna di fumo che ha poi invaso il GRA.

Sul posto i Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore al lavoro per ricostruire l'accaduto assieme ai militari della Compagnia di Pomezia.

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale.

Oltre ai carabinieri sono interventi i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

In ausilio ai soccorritori anche diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere momentaneamente il tratto di via Molina interessato dall'incendio dell'attività commerciale.

Traffico temporaneamente deviato verso l’uscita Ardeatina con pesanti ripercussioni in entrambi i sensi di marcia. Spento l'incendio il tratto di Raccordo Anulare interessato dalla chiusura è stato riaperto alla viabilità.