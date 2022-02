Paura al Quarticciolo, incendio in un sottoscala: evacuata palazzina. Donna incinta e bambini in ospedale

Notte di paura al Quarticciolo per un incendio avvenuto nel sottoscala, di una palazzina al civico 4 di via Ascoli Satriano. A bruciare diversi materiali accatastati. Il tanto fumo generato dal rogo ha fatto subito scattare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sette le persone portate in ospedale e tra loro anche una donna incinta.

I pompieri, con il supporto del carro teli e del carro autoprotettori, hanno lavorato per ore spegnendo l'incendio intorno all'una e un quarto di notte. I soccorritori, a causa del denso fumo che ha invaso completamente gli interni del palazzo, hanno così aiutato venti inquilini che presentavano alcuni sintomi di intossicazione assicurandoli alle cure dei sanitari del 118.

Tra loro, sono state sette le persone, tra cui alcuni minori ed una donna incinta, portate in ospedale per dei controlli medici più accurati. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e polizia di stato. Si indaga per determinare le cause del rogo.