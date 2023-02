Quad distrutto da un incendio nel cortile di una villetta

Ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Rimangono solo le ceneri di un quad distrutto da un incendio all'interno di un'abitazione privata. L'intervento dei vigili del fuoco di Bracciano nel primo pomeriggio di mercoledì ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

In particolare la richiesta d'intervento è arrivata da via dei Barattoli dove il motoveicolo ha preso fuoco all'interno del cortile di una villetta. I pompieri della caserma del comune lacustre, intervenuti con due automezzi, hanno spento le fiamme ed evitato che si propagassero all'abitazione adiacente. Da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito.