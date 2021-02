Incendio a Villa Lazzaroni, bruciano pulmino della scuola e 3 auto: alta colonna di fumo nero

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 9:50 in via Tommaso Fortifiocca. Sul posto i vigili del fuoco

Fiamme e fumo nero. Incendio nella mattinata di oggi, 25 febbraio, in via Tommaso Fortifiocca, in zona Villa Lazzaroni. A bruciare, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco accorsi con due squadre sul posto, un pulmino scuolabus. L'odore di bruciato e il fumo hanno invaso il quartiere, fino a tutta la zona di Furio Camillo.

Secondo quanto si apprende, non sono stati segnalati feriti. Illeso anche l'autista che ha dato l'allarme. Il rogo ha coinvolto altre tre macchine e due motorini che sono stati distrutti. Sul posto anche la polizia di Stato.