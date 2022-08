Incendiata la porta di un pub, indagano i carabinieri

Incendio doloso ad Artena, comune alle porte di Roma, dove ignoti hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso di un pub. Il rogo è divampato la notte del 12 agosto nel locale che si trova in via Principe Amedeo, nel centro storico del paese. Intervenuti sul posti i vigili del fuoco hanno spento le fiamme con i carabinieri che acquisiti i primi elementi investigativi hanno cominciato le indagini per accertare l'accaduto.

A rendere pubblico l'accaduto, confermato da fonti investigative, lo stesso locale attaccato dalle fiamme, Il Mulo Brigante: "Grazie a tutti per la solidarietà...il Mulo Brigante è più forte di questi vigliacchi. Vi giuro che la pagheranno. Le forze dell'ordine ci sono vicini e faranno del tutto per prendere il colpevole".

Accertata la natura dolosa dell'incendio i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno ascoltato i proprietari del pub che hanno riferito di non aver mai ricevuto minacce. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i militari dell'Arma hanno cominciato le indagini per risalire agli autori dell'atto incendiario. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista.