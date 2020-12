Lunedì mattina di fuoco: due auto in fiamme a Primavalle

Incendio lunedì mattina a Primavalle dove due auto sono andate a fuoco. Il rogo è divempato a bordo di due vetture che si trovavano in sosta in via di Torrevecchia.

La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 9:00 dall’altezza del civico 821 di via di Torrevecchia. Intervenuti sul posto i pompieri hanno poi provveduto a spegnere l’incendio. Da accertare le cause scatenanti del rogo.

Sul posto sono intervenuti le volanti della polizia che hanno poi ascoltato i proprietari delle due vetture colpite dall'incendio. Accertamenti in corso per accertare un eventuale rogo doloso.