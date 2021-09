Incendio a Portonaccio, brucia materiale ferroviario: fumo visibile in tre quartieri

Mattinata di fuoco a Roma dove un incendio è scoppiato in via di Portonaccio, nel tratto compreso tra via di Casal Bertone e il ponte della ferrovia. A bruciare, secondo quanto apprende RomaToday, una serie di traversine accatastate, di quelle in legno che collegano i binari.

L'incendio, scoppiato per cause ancora da appurare, è iniziato intorno alle 7:30 in una area cantiere di Rfi, proprio a pochi metri dall'area dell'ex Snia, al parco Lago Bullicante, e i binari. Il rogo in pochi minuti ha preso vita e bruciato anche parte di un canneto. Alta la colonna di fumo nera, levata, ben visibile nei quartieri del Prenestino, Casal Bertone e Pigneto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo con due squadre.